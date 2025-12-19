Реклама

10:45, 19 декабря 2025Россия

В Орле отменили занятия в школах после ночной атаки украинских дронов

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

В Советском районе Орла отменили занятия в школах и детских садиках из-за повреждения объектов коммунальной инфраструктуры. Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Глава региона уточнил, что решение о приостановлении занятий было принято в связи с временными ограничениями подачи тепла и горячей воды.

Клычков также дополнил, что для детей, чьи родители не могут оставить их дома, будут организованы дежурные группы. Их оборудуют автономными обогревателями.

Ранее 19 декабря в результате вражеской атаки были получены повреждения объекта коммунальной инфраструктуры Орла. Клычков заявил, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Местные жители уточняли, что от трех до пяти мощных взрывов прогремели примерно в 02:30, до этого звучала тревожная сирена.

