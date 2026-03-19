Наука и техника
02:00, 19 марта 2026

Притаившиеся в Ормузском проливе страшные «Киты» Ирана оценили

«Звезда»: В Ормузском проливе притаились страшные иранские ракето-торпеды Hoot
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Stringer / Reuters

В Ормузском проливе могли притаиться страшные для Военно-морских сил (ВМС) США иранские ракето-торпеды Hoot (в переводе с персидского — «Кит»), утверждает еженедельник «Звезда».

Издание пишет, что Hoot основаны на конструкции советской ракето-торпеды «Шквал», которую скопировал Китай.

«Не исключено, что именно в столь грозном виде это оружие китайцы в свое время тайно передали Ирану для борьбы с ВМС США в крайне важном и для Пекина районе Персидского залива», — говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» заметил, что иранские высокоскоростные торпеды Hoot, созданные по аналогии с советскими торпедами «Шквал», которые считаются настоящим кошмаром ВМС США, являются главной угрозой судоходству в Ормузском проливе.

Также в марте заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции Али Фадави заявил, что Иран может в ближайшее время применить ракеты нового типа, которые стартуют из-под воды.

