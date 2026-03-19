Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:09, 19 марта 2026Бывший СССР

Продолжительность жизни бойцов ВСУ в Сумской области раскрыли

ТАСС: Продолжительность жизни бойца ВСУ под Сумами не превышает 10 дней
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Продолжительность жизни бойца 1-й аэромобильной роты 71-й отдельной аэромобильной бригады (ОАЭМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Сумами не превышает 10 дней. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Отмечается, что подразделение утратило боеспособность. По данным силовиков, оно укомплектовывалось насильно мобилизованными украинцами.

«В Сумском районе утратила боеспособность 1-я аэромобильная рота 71-й ОАЭМБр ВСУ, которую командование бригады укомплектовывает новыми насильно мобилизованными жителями Украины. Анализ некрологов показал, что продолжительность жизни военнослужащего этого украинского подразделения в зоне боевых действий не превышает 10 дней», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что российские войска расширили зону контроля в приграничных районах Сумской области. Под их контроль перешли населенные пункты Рогозное, Малая Бобылевка и Сопычь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok