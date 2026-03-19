ТАСС: Продолжительность жизни бойца ВСУ под Сумами не превышает 10 дней

Продолжительность жизни бойца 1-й аэромобильной роты 71-й отдельной аэромобильной бригады (ОАЭМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Сумами не превышает 10 дней. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Отмечается, что подразделение утратило боеспособность. По данным силовиков, оно укомплектовывалось насильно мобилизованными украинцами.

«В Сумском районе утратила боеспособность 1-я аэромобильная рота 71-й ОАЭМБр ВСУ, которую командование бригады укомплектовывает новыми насильно мобилизованными жителями Украины. Анализ некрологов показал, что продолжительность жизни военнослужащего этого украинского подразделения в зоне боевых действий не превышает 10 дней», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что российские войска расширили зону контроля в приграничных районах Сумской области. Под их контроль перешли населенные пункты Рогозное, Малая Бобылевка и Сопычь.