Простившую хейтеров Долину уличили в высокомерии

Продюсер Рудченко: Позиция Ларисы Долиной воспринимается как высокомерная

Продюсер Павел Рудченко заявил, что народная артистка России Лариса Долина демонстрирует высокомерное отношение к людям. Его комментарий передает aif.ru.

Медиаменеджер подчеркнул, что высказывания Долиной в новых интервью усугубляют ее положение. «Своими заявлениями она "закапывает" себя все глубже, демонстрируя истинное отношение к людям и зрителям», — считает Рудченко.

Продюсер отметил, что Долина говорит о прощении всех, кто с ней не согласен. Рудченко пояснил, что такая позиция указывает на высокомерие певицы, которая «будто носит корону».

Ранее Долина заявила, что простила людей, желавших ей смерти на фоне скандала с квартирой в Москве. Она рассказала, что тяжело переживала этот жизненный этап, однако оставила его в прошлом.