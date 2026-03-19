15:20, 19 марта 2026Культура

Простившую хейтеров Долину уличили в высокомерии

Продюсер Рудченко: Позиция Ларисы Долиной воспринимается как высокомерная
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Продюсер Павел Рудченко заявил, что народная артистка России Лариса Долина демонстрирует высокомерное отношение к людям. Его комментарий передает aif.ru.

Медиаменеджер подчеркнул, что высказывания Долиной в новых интервью усугубляют ее положение. «Своими заявлениями она "закапывает" себя все глубже, демонстрируя истинное отношение к людям и зрителям», — считает Рудченко.

Продюсер отметил, что Долина говорит о прощении всех, кто с ней не согласен. Рудченко пояснил, что такая позиция указывает на высокомерие певицы, которая «будто носит корону».

Ранее Долина заявила, что простила людей, желавших ей смерти на фоне скандала с квартирой в Москве. Она рассказала, что тяжело переживала этот жизненный этап, однако оставила его в прошлом.

