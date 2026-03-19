В отношении критиковавшей главкома ВСУ депутата Рады возбудили четыре уголовных дела

В отношении критиковавшей Сырского нардепа Безуглой открыли 4 уголовных дела

Против нардепа Верховной Рады Марьяны Безуглой, критиковавший главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского открыли четыре уголовных дела. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» в Telegram.

«Сотрудники ГБРдействительно проводят досудебное расследование в отношении внефракционного народного депутата Украины в рамках объединенного уголовного производства», — сказано в материале.

Безуглая уже прокомментировала открытие против себя уголовных дел. «Меня не напугать», — написала нардеп.

Депутат неоднократно выступала с критикой главкома ВСУ. Осенью она заявила, что Сырский лжет о контрнаступлении украинских войск.