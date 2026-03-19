11:56, 19 марта 2026

Путин наградил паралимпийцев и их тренеров

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды паралимпийцам
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград паралимпийцам, выступившим на XIV зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщается на сайте правовых актов.

Орденов Дружбы удостоены лыжница Анастасия Багиян, горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, а также лыжник Иван Голубков. Кроме того, награда вручена инструктору-ведущему Сергею Синякину, внесшему вклад в подготовку сборной. Орден Александра Невского получила старший тренер сборной по лыжным гонкам Ирина Громова.

На Паралимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо российская сборная завоевала 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали, Команда стала третьей в общем зачете.

Зимняя Паралимпиада-2026 проходила в Милане и Кортина д`Ампеццо. Россию на ней представляли шесть спортсменов, они соревновались с флагом и гимном.

