Сборная России заняла третье место на Паралимпиаде-2026

Сборная России стала третьей в медальном зачете зимней Паралимпиады-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россияне завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовых медали. Выше российской команды оказались только сборные США и Китая.

В последний день Паралимпиады сборная России завоевала три золотых медали. Лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян выиграли в гонках на дистанции 20 километров, а горнолыжник Алексей Бугаев стал сильнейшим по итогам двух попыток в слаломе.

Зимняя Паралимпиада-2026 проходила в Милане и Кортина д`Ампеццо. Россию на ней представляли шесть спортсменов, они соревновались с флагом и гимном.