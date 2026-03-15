16:57, 15 марта 2026Спорт

Сборная России заняла третье место на Паралимпиаде-2026

Сборная России стала третьей в медальном зачете зимней Паралимпиады-2026
Владислав Уткин
Иван Голубков с золотой медалью. Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Сборная России стала третьей в медальном зачете зимней Паралимпиады-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россияне завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовых медали. Выше российской команды оказались только сборные США и Китая.

В последний день Паралимпиады сборная России завоевала три золотых медали. Лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян выиграли в гонках на дистанции 20 километров, а горнолыжник Алексей Бугаев стал сильнейшим по итогам двух попыток в слаломе.

Зимняя Паралимпиада-2026 проходила в Милане и Кортина д`Ампеццо. Россию на ней представляли шесть спортсменов, они соревновались с флагом и гимном.

