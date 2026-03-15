16:40, 15 марта 2026

Горнолыжник Бугаев принес России восьмое золото Паралимпиады

Владислав Уткин

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Горнолыжник Алексей Бугаев выиграл слалом и принес восьмое золото России на Паралимпиаде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин стал лучшим по итогам двух попыток в гонке среди спортсменов, у которых поражена одна конечность. Эта золотая медаль для него стала третьей. Ранее Бугаев становился третьим в скоростном спуске и гигантском слаломе.

Ранее сегодня золотые медали выиграли лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян. Голубков стал сильнейшим среди сидячих спортсменов на дистанции 20 километров, а Багиян победила на аналогичной дистанции в гонке для лыжников с нарушениями зрения.

Зимняя Паралимпиада-2026 проходит в Милане и Кортина д`Ампеццо с 6 по 15 марта. Российские спортсмены завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.

