16:41, 19 марта 2026Россия

Путин сделал заявление о помощи участникам СВО

Путин: Система помощи участникам СВО должна быть прозрачной и доступной
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Система помощи участникам специальной военной операции (СВО) в России должна быть прозрачной. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Заявление глава государства сделал во время расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры России.

«Вся система помощи участникам специальной военной операции и их близким должна быть прозрачной, понятной и доступной», — сказал Путин.

Ранее президент России поручил активнее привлекать участников спецоперации к разработке, производству, эксплуатации и обслуживанию беспилотных технологий.

    Последние новости

    «Революция сорвана, вождь в дурке». Блогер Ремесло попал в психбольницу после внезапной критики СВО и разговора с Алаудиновым

    Ухудшились прогнозы о будущем экономики еврозоны

    Миллиардные долги по зарплатам погасили в России в 2025 году

    Война в Иране ударила по рядовым американцам

    Пашинян заявил о готовности помочь Ирану

    Прокуроры обеспечили российским военным и их семьям соцподдержку на 18 миллиардов рублей

    Трамп на фоне операции против Ирана проведет бой UFC на лужайке Белого дома

    В России назвали условие для возобновления переговоров по Украине

    Россияне начали эвакуироваться с пляжей Египта

    Генсек ООН обратился к США, Израилю и Ирану

    Все новости
