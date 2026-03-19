Путин сделал заявление о помощи участникам СВО

Путин: Система помощи участникам СВО должна быть прозрачной и доступной

Система помощи участникам специальной военной операции (СВО) в России должна быть прозрачной. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Заявление глава государства сделал во время расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры России.

«Вся система помощи участникам специальной военной операции и их близким должна быть прозрачной, понятной и доступной», — сказал Путин.

Ранее президент России поручил активнее привлекать участников спецоперации к разработке, производству, эксплуатации и обслуживанию беспилотных технологий.