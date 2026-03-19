Работников аэропортов США лишили зарплаты и вынудили сдавать кровь ради заработка

Работников аэропортов США вынудили спать в машинах из-за отсутствия зарплаты

Работников службы безопасности аэропортов (TSA) США лишили зарплаты и вынудили сдавать кровь ради заработка и оплаты счетов. Об этом пишет газета The Sun.

«Нашим людям больно. У нас есть люди, которые спят в своих машинах и сдают кровь для заработка. Они это делают, чтобы иметь возможность заплатить за бензин и добраться на работу», — сообщил исполняющий обязанности заместителя руководителя TSA Адам Шталь.

Из-за шатдауна (временного прекращения работы) правительства США многие государственные служащие, в число которых входят работники TSA, столкнулись с задержками или полным отсутствием выплат. Это спровоцировало массовые уходы на больничные, увольнения, а также огромные очереди в аэропортах Америки.

