18:34, 19 марта 2026Путешествия

Работников аэропортов США лишили зарплаты и вынудили сдавать кровь ради заработка

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Lori Van Buren / Albany Times Union via Getty Images

Работников службы безопасности аэропортов (TSA) США лишили зарплаты и вынудили сдавать кровь ради заработка и оплаты счетов. Об этом пишет газета The Sun.

«Нашим людям больно. У нас есть люди, которые спят в своих машинах и сдают кровь для заработка. Они это делают, чтобы иметь возможность заплатить за бензин и добраться на работу», — сообщил исполняющий обязанности заместителя руководителя TSA Адам Шталь.

Материалы по теме:
«Было страшно выходить из машины» Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
«Было страшно выходить из машины» Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
28 мая 2024
Виза в США в 2026 году для россиян. Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
Виза в США в 2026 году для россиян. Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
13 января 2026

Из-за шатдауна (временного прекращения работы) правительства США многие государственные служащие, в число которых входят работники TSA, столкнулись с задержками или полным отсутствием выплат. Это спровоцировало массовые уходы на больничные, увольнения, а также огромные очереди в аэропортах Америки.

Ранее тревел-блогер сравнил условия труда в США и России. Он подчеркнул, что лучше всего в Америке живут «белые воротнички»: врачи, адвокаты, сотрудники IT-сферы.

    Последние новости

    Две страны ЕС заблокировали выделение Украине кредита на 90 миллиардов. Финансирование ВСУ находится под угрозой

    Стало известно состояние Седоковой на фоне судов с семьей Тиммы

    Володин отреагировал на рекомендации Минздрава о цвете одежды для медиков

    Туристы устроили пожар на пляже российского курорта и попали на видео

    Монахи знаменитого монастыря устроили драку на церемонии покаяния

    В отношении критиковавшей главкома ВСУ депутата Рады возбудили четыре уголовных дела

    Генералу Росгвардии запросили 12 лет колонии за поставки ружей «Выжигатель»

    Бывшая модель Playboy ответила на критику груди и сорвала овации

    Минфин отказался помогать «Газпрому» и нефтяным компаниям

    Россиянка отменила поездку и отсудила у турагента сумму в 2,5 раза больше заплаченной

    Все новости
