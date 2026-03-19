20:49, 19 марта 2026Мир

Ракета попала по жилому дому в Израиле

SNN: Иранская ракета попала по жилому дому в Кирьят-Шмоне, есть пострадавшие
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Иранская ракета попала в жилой дом, находящийся в районе израильского города Кирьят-Шмона. Об этом сообщает «14 канал».

«Это было попадание в здание, мы прибыли на место происшествия с большим количеством машин скорой помощи (...). На месте происшествия были разрушения и дым, мы спасли пострадавших из-под обломков и быстро начали оказывать пострадавшим жизненно необходимую медицинскую помощь, сейчас мы проводим дополнительные обследования и работаем над их эвакуацией в больницы», — рассказал сотрудник скорой помощи.

При этом иранский телеканал со ссылкой на израильские СМИ сообщает, что целью атаки могли быть агенты службы внешней разведки МОССАДа.

Ранее Иран ударил по электростанции и нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в одном из крупнейших городов Израиля — Хайфе.

