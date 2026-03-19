10:12, 19 марта 2026Силовые структуры

Раскрыт арсенал задержанных за покушение на главу совета депутатов Новой Каховки

У задержанных за покушение на Владимира Леонтьева нашли автоматы и взрывчатку
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

При обыске у пятерых подозреваемых по делу о покушении на главу совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимира Леонтьева обнаружили арсенал оружия. Об этом со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко сообщает ТАСС.

По данным следствия, среди изъятого — взрывчатка иностранного производства, компоненты для изготовления взрывных устройств и восемь автоматов Калашникова.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала пять человек, устроивших теракт против Леонтьева в октябре 2025 года.

1 октября террористы заложили взрывчатку у входа в административное здание и, дождавшись прибытия главы совета депутатов, привели устройство в действие. Леонтьев получил тяжелое ранение, его госпитализировали в больницу, врачи боролись за его жизнь, но пострадавший не выжил. В ходе атаки пострадали две пожилые женщины, случайно оказавшиеся рядом.

    Последние новости

    Раскрыта реакция Китая на перенос встречи Трампа и Си Цзиньпина

    Откровенную позу Собчак на фото высмеяли в сети фразой «чем дурнее, тем моднее»

    Россияне чаще всего отдыхали зимой в трех странах

    Стало известно о казни убивших полицейских протестующих в Иране

    Спрогнозировано резкое подорожание пластика из-за войны в Иране

    Находившийся в браке россиянин потратил на проституток взятые в кредит для семьи миллионы

    Задержанные за покушение на главу совета депутатов Новой Каховки готовили новые теракты

    Россиянам раскрыли главные недостатки китайских шин

    Усиление эскалации на Ближнем Востоке обвалило японский рынок акций

    В Госдуме назвали средневековым судилищем решение Польши по делу российского археолога

    Все новости
