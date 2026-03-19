Раскрыт арсенал задержанных за покушение на главу совета депутатов Новой Каховки

У задержанных за покушение на Владимира Леонтьева нашли автоматы и взрывчатку

При обыске у пятерых подозреваемых по делу о покушении на главу совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимира Леонтьева обнаружили арсенал оружия. Об этом со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко сообщает ТАСС.

По данным следствия, среди изъятого — взрывчатка иностранного производства, компоненты для изготовления взрывных устройств и восемь автоматов Калашникова.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала пять человек, устроивших теракт против Леонтьева в октябре 2025 года.

1 октября террористы заложили взрывчатку у входа в административное здание и, дождавшись прибытия главы совета депутатов, привели устройство в действие. Леонтьев получил тяжелое ранение, его госпитализировали в больницу, врачи боролись за его жизнь, но пострадавший не выжил. В ходе атаки пострадали две пожилые женщины, случайно оказавшиеся рядом.