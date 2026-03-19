16:34, 19 марта 2026

Раскрыт многомиллиардный ущерб от действий чиновника-организатора преступной банды

Ущерб бюджету Самарской области от строительства станции метро достиг 7,9 млрд
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Виктор Кудряшов. Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Ленинском районном суде Самары продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и ряда экс-министров. Об этом пишет ТАСС.

Во время заседания прокурор огласил уточненные данные об ущербе бюджету региона — теперь он оценивается почти в восемь миллиардов рублей. Ранее обвинение оценивало ущерб лишь в 199 миллионов рублей.

По версии следствия, чиновники вошли в преступное сообщество и подготовили заявку на получение инфраструктурного кредита в размере 10,3 миллиарда рублей на строительство станции метро «Театральная». При этом они указали недостоверные сведения о готовности участков и расселении граждан, хотя знали, что реальная стоимость проекта — не менее 18,4 миллиарда рублей.

Чтобы закрыть дефицит, фигуранты решили незаконно использовать средства резервного фонда правительства региона. В результате более 7,9 миллиарда рублей были направлены на строительство метро за счет ассигнований, предназначенных для здравоохранения, семейной политики и социального строительства.

Кудряшов и трое бывших членов правительства — Михаил Асеев, Николай Плаксин и Андрей Прямилов — обвиняются по статье 210 («Организация преступного сообщества с использованием служебного положения») УК РФ. По версии следствия, они пролоббировали интересы группы компаний «Волгатрансстрой» для строительства в Самаре станции метро «Театральная».

Кудряшова и Асеева задержали в ноябре 2023 года, а двух их предполагаемых подельников — спустя почти год, в октябре 2024-го. Их дело уже рассматривается в суде.

