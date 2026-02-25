Дело о преступном сообществе в правительстве российского региона дошло до суда

Дело экс-главы самарского правительства Кудряшова рассмотрит районный суд

В суд поступило уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов области.

Дело экс-чиновника будет рассматривать Ленинский районный суд Самары.

Кудряшова и трех экс-членов правительства — Михаила Асеева, Николая Плаксина и Андрея Прямилова — обвинили по статье 210 («Организация преступного сообщества с использованием служебного положения») УК РФ. Следствие полагает, что они сфальсифицировали документы и конкурс по строительству в Самаре станции метро «Театральная» в интересах группы компаний «Волгатрансстрой».

Кудряшова и Асеева задержали за превышения в ноябре 2023 года, а двух их предполагаемых подельников — спустя почти год, в октябре 2024-го. Трое из них во время расследования дела находились под стражей, а сотрудничавший со следствием Асеев под домашним арестом.

В декабре 2025 года Прямилова не стало. Незадолго до этого его освободили из СИЗО в связи с тяжелым заболеванием.

