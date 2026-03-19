Раскрыты последствия ухода США из Ормузского пролива

Дмитриев: Уход войск США из Ормузского пролива поднимет цены на нефть выше $200

Глава РФПИ Кирилл, спецпредставитель российского президента Владимира Путина Дмитриев прокомментировал последствия возможного ухода США из Ормузского пролива. Об этом он написал в социальной сети X.

Дмитриев раскрыл последствия ухода США из Ормузского пролива и заявил, что это приведет к росту цен на нефть. «Это будет значить более 200 долларов [за баррель] на какое-то время», — написал он.

Таким образом Дмитриев прокомментировал сообщение портала Leading Report, что президент США Дональд Трамп думает над выводом американских войск из Ормузского пролива, что заставит партнеров Вашингтона самостоятельно защищать перевозки через него.

Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить военные корабли в Ормузский пролив.

