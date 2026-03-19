18:47, 19 марта 2026Экономика

Россиян предупредили о наказании за шумную стирку

Адвокат Ковалевская: За шум бытовой техники ночью россиян могут наказать

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: brizmaker / Shutterstock / Fotodom  

За шум бытовой техники и другие громкие звуки ночью россиян могут наказать. Об ответственности за нарушение тишины в многоквартирном доме предупредила адвокат Адвокатской палаты Московской области Яна Ковалевская в беседе с РИАМО.

Юрист отметила, что речь идет не о «тюрьме за стирку», а об ответственности за нарушение установленных норм допустимого уровня шума — ее полностью несет владелец квартиры, даже если сам непосредственно тишину не нарушает.

Если бытовая техника становится источником избыточного шума и нарушает покой живущих рядом людей, собственник должен принять меры. Например, устранить источник шума с помощью ремонта, замены оборудования или любым другим способом. В противном случае его привлекут к административной ответственности, заключила адвокат.

Ранее россиян предупредили о многотысячных штрафах за курение на балконе.

