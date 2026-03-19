16:43, 19 марта 2026

Россиян предупредили о подорожании авиабилетов

Авиаэксперт Смирнов: Стоимость перелетов вне России может вырасти
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Внутрироссийские авиационные перевозки не подорожают из-за того, что международные авиакомпании стали поднимать цены на билеты из-за скачка стоимости топлива. Об этом заявил председатель комиссии общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов. Его процитировало НСН.

Он объяснил, что на Россию эта тенденция не распространится, так как она в полной мере обеспечивает себя авиационным керосином. И добываемой нефти вполне хватает для того, чтобы удовлетворить внутренние потребности. Поэтому у российских самолетов не будет проблем с заправкой. А значит, не случится и подорожания авиабилетов.

Однако совсем иное дело с российскими воздушными суднами, которые вылетают за границу. Им приходится заправляться в зарубежном аэропорту. Причем если речь о длительных рейсах, то самолетам требуется очень большая заправка. А это в ситуации дорожающего керосина может повлиять на стоимость перелетов вне России.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, масштабные перебои с поставками ближневосточной нефти, вызванные перекрытием Ормузского пролива, сильнее всего ударят по предложению авиационного керосина и дизельного топлива.

