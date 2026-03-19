18:22, 19 марта 2026Экономика

Россиянам из разваливающегося дома предложили переехать за 30 километров

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Жителям поселка Тавричанка в Приморском крае предложили переехать из разваливающегося дома в другой поселок. Замена аварийному зданию находится в 30 километрах от прежнего жилья, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

В опасное для жизни состояние пришел многоквартирный двухэтажный дом на улице Квартальной. Здание просело настолько, что жильцам пришлось подкладывать под лестницу кирпичи, чтобы она не рухнула.

Среди других проблем дома — падающий бетон, проваливающиеся полы и взрывающиеся трубы. После зимы ситуация только усугубилась.

Россияне пожаловались в администрацию поселка, но там им предложили переселиться в пункты временного размещения. Находятся они в поселке Раздольное, в 30 километрах от Тавричанки. При этом транспорт туда практически не ходит. Из-за угрозы обрушения здания власти ввели режим повышенной готовности. Однако чиновники заявили, что если россияне откажутся переезжать, то сами будут виноваты в печальных последствиях.

Ранее в Костроме снег с крыши дома упал вместе с бетоном и металлом.

    Последние новости

    Две страны ЕС заблокировали выделение кредита Украине

    Раскрыта резкая реакция ЕС на решение Орбана по кредиту Украине

    Американский истребитель совершил экстренную посадку на Ближнем Востоке

    Названа рекомендованная частота стирки одежды

    Работников аэропортов США лишили зарплаты и вынудили сдавать кровь ради заработка

    Медведев в одном посте использовал семь оскорблений для Зеленского

    Предсказана продолжительность аномальной погоды в Москве

    Галустян высказался о разводе и алиментах

    Банк России поднял курс доллара выше 84 рублей

    Иран поразил электростанцию и НПЗ в одном из крупнейших городов Израиля

    Все новости
