Россиянам из разваливающегося дома предложили переехать за 30 километров

Жителям поселка Тавричанка в Приморском крае предложили переехать из разваливающегося дома в другой поселок. Замена аварийному зданию находится в 30 километрах от прежнего жилья, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

В опасное для жизни состояние пришел многоквартирный двухэтажный дом на улице Квартальной. Здание просело настолько, что жильцам пришлось подкладывать под лестницу кирпичи, чтобы она не рухнула.

Среди других проблем дома — падающий бетон, проваливающиеся полы и взрывающиеся трубы. После зимы ситуация только усугубилась.

Россияне пожаловались в администрацию поселка, но там им предложили переселиться в пункты временного размещения. Находятся они в поселке Раздольное, в 30 километрах от Тавричанки. При этом транспорт туда практически не ходит. Из-за угрозы обрушения здания власти ввели режим повышенной готовности. Однако чиновники заявили, что если россияне откажутся переезжать, то сами будут виноваты в печальных последствиях.

Ранее в Костроме снег с крыши дома упал вместе с бетоном и металлом.