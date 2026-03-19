Россиянам назвали первые шаги при утечке интимных фотов сеть

Роскачество призвало фиксировать утечку интимных фото для обращения в полицию

При обнаружении собственных персональных данных или личных снимков в Telegram-каналах или соцсетях необходимо действовать быстро и по плану, предупредили в Роскачестве. Обязательные шаги специалисты раскрыли в беседе с «Лентой.ру».

Так, в Роскачестве рекомендовали задокументировать факт распространения данных или фото, а именно: сделать скриншоты и сохранить ссылки опубликованных материалов. Эксперты объяснили, что это необходимо для обращения в правоохранительные органы. Кроме того, собеседники «Ленты.ру» призвали россиян воспользоваться специальными формами запросов на самих платформах.

«У большинства соцсетей и видеохостингов есть инструменты для жалоб на нарушение приватности. Чем быстрее вы начнете действовать, тем меньше людей успеет увидеть фото», — отметили эксперты.

По словам главного юрисконсульт Роскачества Игоря Позднякова, действия злоумышленников, распространивших личные фото или видео, подпадают под действие статьи 137 Уголовного кодекса РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Чтобы привлечь их к ответственности, нужно написать заявление в полицию. Обязательно сохраните доказательства: ссылки на публикации, скриншоты, переписку, где фигурируют эти файлы. Преступление считается совершенным с того момента, как сведения стали известны хотя бы одному постороннему человеку. Максимальное наказание по этой статье — от штрафа до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет Игорь Поздняков главный юрисконсульт Роскачества

«Если преступник использовал служебное положение, ответственность будет строже. Вы также вправе подать гражданский иск о компенсации морального вреда, ее размер определит суд. И важный момент: ответственность наступает с 16 лет, и даже отправка фото в личные сообщения без вашего согласия уже образует состав преступления», — сообщил Поздняков.

По данным Роскачества, утечки личных данных чаще всего происходят по трем сценариям: целенаправленные действия киберпреступников, утечки на сайтах и в приложениях, а также иногда пользователи самостоятельно открывают доступ к файлам, не разобравшись в настройках, или используют непроверенные облачные сервисы.

«Чтобы не попасть в подобную ситуацию снова, соблюдайте простые правила цифровой гигиены. Никогда не вводите свои персональные данные на сайтах, предлагающих проверить, не оказались ли они в утечках. Это ловушка: вбивая паспортные данные, адрес или номера карт в такие "базы", вы рискуете сами передать информацию мошенникам. Внимательно следите за настройками облачных хранилищ и резервного копирования. Отключайте синхронизацию папок, которые не должны попадать в сеть. Используйте сложные пароли и двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно», — рекомендовали специалисты.

Помимо этого, собеседники «Ленты.ру» посоветовали регулярно проверять, какие приложения имеют доступ к фото и файлам на телефоне, и отзывать разрешения у программ, к которым нет доверия или которые больше не используются.

В заключение в Роскачестве призвали россиян избегать самообвинения в произошедшем. Там отметили, что ответственность за это правонарушение всегда лежит на том, кто распространил снимки без согласия.

Ранее стало известно, что утечки из российских компаний в 2025 году содержали более 767 миллионов строк с персональными данными пользователей. Скомпрометированные базы чаще всего содержат фамилии, имена и отчества россиян, даты их рождения, физические адреса и адреса электронной почты, а также номера телефонов.