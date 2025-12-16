Названы объемы утечек персональных данных россиян

F6: В России в 2025 году украли 767 миллионов строк с данными пользователей

Утечки из российских компаний в 2025 году содержали более 767 миллионов строк с персональными данными пользователей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказали аналитики компании F6, назвавшие также основные способы распространения таких объемов утечек.

«В 2025 году аналитики Threat Intelligence компании F6 выявили в тематических Telegram-каналах и на андеграундных форумах 225 ранее не опубликованных украденных баз данных российских компаний (в 2024 году их было 455). Как и годом ранее, преимущественно публикации утечек осуществлялись в тематических Telegram-каналах — 187 из 225 были опубликованы именно в этом мессенджере», — отметили исследователи.

Скомпрометированные базы чаще всего содержат фамилии, имена и отчества россиян, даты их рождения, физические адреса и адреса электронной почты, а также номера телефонов. Наиболее объемной «мегаутечкой» аналитики назвали архив из 457 баз данных. В группу риска специалисты отнесли ритейл-компании и интернет-магазины, а также государственный сектор, сегмент профессиональных услуг, области здравоохранения и информационных технологий.

«Анализируя предварительные итоги 2025 года, мы видим, что экспоненциальный рост киберугроз и кибератак на российские компании, который наблюдался последние три года, несколько замедлился, — отметил CEO компании F6 Валерий Баулин. — Однако для бизнеса такие киберугрозы, как программы-вымогатели, диверсии, шпионаж, вредоносное ПО, телефонное и онлайн-мошенничество продолжают представлять серьезную опасность».

Ранее стало известно, что в преддверии Нового года преступная активность мошенников только увеличится за счет предпраздничной суеты и спешки. Как рассказал основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров, ажиотажный спрос побуждает людей быстро принимать финансовые решения, чтобы зафиксировать выгодные цены, что закономерно снижает их бдительность.