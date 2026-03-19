Россиянам назвали повод для лишения человека прописки без его согласия

Юрист Русяев: Выписать человека из жилья без его согласия можно по решению суда

Выписать человека из квартиры без его согласия можно по решению суда. Поводы для лишения жильца прописки назвал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев в беседе с RT.

Специалист отметил, что просто прийти в МВД с заявлением и снять взрослого человека с регистрационного учета не получится. Для принудительного лишения прописки потребуется вступившее в силу решение суда о выселении или о признании лица утратившим право пользования жилым помещением.

Среди других оснований — уход гражданина из жизни, признание его без вести пропавшим или обнаружение поддельных документов, благодаря которым оформили регистрацию.

Русяев рассказал, что в частных квартирах жильцов просят выписать чаще всего при прекращении семейных отношений с собственником. «Вторая ситуация возникает при смене собственника. По ст. 292 ГК РФ переход права собственности к новому лицу прекращает право пользования у членов семьи прежнего владельца, и новый собственник вправе требовать их выселения», — добавил юрист.

При этом собственника нельзя выписать из его же квартиры — сделать это не может даже другой законный владелец жилья.

Ранее в Госдуме предложили отменить обязательную прописку по месту жительства. Так депутаты захотели облегчить жизнь россиянам, которые вынуждены снимать жилье и часто переезжать.