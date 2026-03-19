17:59, 19 марта 2026

Россиянам назвали повод для лишения человека прописки без его согласия

Юрист Русяев: Выписать человека из жилья без его согласия можно по решению суда
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Выписать человека из квартиры без его согласия можно по решению суда. Поводы для лишения жильца прописки назвал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев в беседе с RT.

Специалист отметил, что просто прийти в МВД с заявлением и снять взрослого человека с регистрационного учета не получится. Для принудительного лишения прописки потребуется вступившее в силу решение суда о выселении или о признании лица утратившим право пользования жилым помещением.

Среди других оснований — уход гражданина из жизни, признание его без вести пропавшим или обнаружение поддельных документов, благодаря которым оформили регистрацию.

Русяев рассказал, что в частных квартирах жильцов просят выписать чаще всего при прекращении семейных отношений с собственником. «Вторая ситуация возникает при смене собственника. По ст. 292 ГК РФ переход права собственности к новому лицу прекращает право пользования у членов семьи прежнего владельца, и новый собственник вправе требовать их выселения», — добавил юрист.

При этом собственника нельзя выписать из его же квартиры — сделать это не может даже другой законный владелец жилья.

Ранее в Госдуме предложили отменить обязательную прописку по месту жительства. Так депутаты захотели облегчить жизнь россиянам, которые вынуждены снимать жилье и часто переезжать.

