10:29, 19 марта 2026Путешествия

Россияне чаще всего отдыхали зимой в трех странах

Зимой 2026 года россияне чаще всего бронировали жилье в Турции и Таиланде
Алина Черненко

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Зимой 2026 года 80 процентов россиян провели отпуск в путешествиях по родной стране, а 14 процентов — отдыхали за границей. Таковы данные исследования аналитиков кошелька ЮMoney и сервиса бронирования «Отелло», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Из заграничных направлений соотечественники чаще всего бронировали жилье в трех странах: Турции, Таиланде и Белоруссии. Также в десятку лидеров вошли Армения, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Узбекистан, Вьетнам, Грузия и Китай

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать весной 2026 года: топ-12 направлений по России и за границей
Куда поехать отдыхать весной 2026 года:топ-12 направлений по России и за границей
29 января 2026
Война вокруг Ирана ударила по туризму в целом ряде стран. Куда теперь безопасно летать россиянам и что будет с ценами?
Война вокруг Ирана ударила по туризму в целом ряде стран. Куда теперь безопасно летать россиянам и что будет с ценами?
3 марта 2026

«Аналитика зарубежных бронирований показывает четкий тренд: россияне активно осваивают Азию. Заметно вырос интерес к Вьетнаму, Казахстану и Китаю», — говорится в источнике. Авторы также отметили, что эти страны показывают наибольший рост доли бронирований от общего количества за зиму 2025-2026.

Уточняется, что исследование проводилось в марте 2026 года среди более 1,8 тысячи пользователей сервиса ЮMoney. В нем приняли участие россияне в возрасте от 25 до 54 лет, среди которых 70 процентов мужчин и 30 процентов женщин. Кроме того, использовались обезличенные данные по бронированиям за период с 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года.

Ранее стало известно, что россияне массово полюбили ездить зимой в Китай. Спрос соотечественников на отдых в этой азиатской стране вырос в два раза.

    Последние новости

    Стало известно об утонувшем грузе НАТО после удара по барже под Одессой

    Стало известно о смерти российской пенсионерки после звонка с Украины

    Россиянам объяснили риски при покупке китайских шин

    Трамп прислал письмо Токаеву и пригласил его в два места

    Россиянин выиграл 12,3 миллиона рублей на четырех матчах Лиги чемпионов

    В России ответили на планы Украины контролировать Черное море

    В России объяснили приостановку переговоров с США и Украиной

    Найдено природное средство для снижения риска развития диабета

    ФСБ показала видео задержания и допроса расправившегося с депутатом Новой Каховки агента

    Названы главные признаки скорого краха компании

    Все новости
