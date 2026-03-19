РАТК: В январе–феврале продажи слабоалкогольной продукции в России упали на 61 %

В январе-феврале 2026 года продажи слабоалкогольной продукции в России упали на 61 процент. О том, что россияне пересели с коктейлей на ликеры, сообщает газета «Известия».

По данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), продажи слабого алкоголя упали до 129,9 тысячи декалитров (дал). Продажи виноградосодержащих напитков без этилового спирта, плодовой алкогольной продукции и ликерных вин сократились на 43,5, 32 и 11,6 процента соответственно. Реализация ликеро-водочных изделий в то же время выросла на 15,2 процента, до 3,25 миллиона дал. В ведомстве объяснили тренд на снижение продаж слабоалкогольной продукции изменением порядка расчета акциза, который спровоцировал частичный переток данной продукции в сегмент пивных напитков.

Повышение акцизов стало весомым фактором сокращения сегмента слабоалкогольной продукции, заявил председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре, глава общественной организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Слабоалкогольные коктейли, в частности, столкнулись с ростом фискальной нагрузки сразу по нескольким направлениям, из-за чего их производство и продажа стали значительно менее выгодными. Средняя цена банки слабоалкогольного коктейля выросла примерно на 15–25 процентов по сравнению с прошлым годом.

В сложившихся условиях крепкий алкоголь дает покупателям заметно более выгодное соотношение цены и содержания спирта, чем готовые слабоалкогольные коктейли, заявил Павлов. Поэтому часть спроса закономерно сместилась в сторону этой продукции как более экономичного способа получить тот же эффект. На ликеро-водочные изделия в этом случае пал выбор потребителей, которым важен сладкий, мягкий, фруктовый вкус, характерный и для слабоалкогольных коктейлей.

Популярность ликеро-водочных изделий продолжает возрастать, потому что чистая математика позволяет их производителям сэкономить на акцизе примерно 85 рублей с каждой бутылки в 0,5 литра, заявил сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь», винодел Олег Николаев. Кроме того, сейчас потребители постепенно учатся делать коктейли на основе виски, рома, водки и другого крепкого алкоголя, поэтому спрос на такие напитки растет, добавил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

По итогам февраля водка в РФ стала самым подорожавшим видом алкоголя, прибавив в цене год к году 16,08 процента.

Указанный рост цен до примерно 950 рублей за литр почти втрое превышает общие уровни инфляции в 5,91 процента. В публикации говорится, что водка дорожает в связи с ростом акцизов, повышением цен на сырье и себестоимости выпуска. В прошлом году ее производство сократилось в РФ на 4,2 процента.