Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:01, 19 марта 2026Экономика

Россияне пересели с коктейлей на ликеры

РАТК: В январе–феврале продажи слабоалкогольной продукции в России упали на 61 %
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

В январе-феврале 2026 года продажи слабоалкогольной продукции в России упали на 61 процент. О том, что россияне пересели с коктейлей на ликеры, сообщает газета «Известия».

По данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), продажи слабого алкоголя упали до 129,9 тысячи декалитров (дал). Продажи виноградосодержащих напитков без этилового спирта, плодовой алкогольной продукции и ликерных вин сократились на 43,5, 32 и 11,6 процента соответственно. Реализация ликеро-водочных изделий в то же время выросла на 15,2 процента, до 3,25 миллиона дал. В ведомстве объяснили тренд на снижение продаж слабоалкогольной продукции изменением порядка расчета акциза, который спровоцировал частичный переток данной продукции в сегмент пивных напитков.

Повышение акцизов стало весомым фактором сокращения сегмента слабоалкогольной продукции, заявил председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре, глава общественной организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Слабоалкогольные коктейли, в частности, столкнулись с ростом фискальной нагрузки сразу по нескольким направлениям, из-за чего их производство и продажа стали значительно менее выгодными. Средняя цена банки слабоалкогольного коктейля выросла примерно на 15–25 процентов по сравнению с прошлым годом.

Материалы по теме:
Молодежь по всему миру больше не пьет с коллегами по работе. Почему они отказываются от алкогольной традиции?
Молодежь по всему миру больше не пьет с коллегами по работе.Почему они отказываются от алкогольной традиции?
19 мая 2025
«Зумеры плохо пьют» Петербург рискует лишиться статуса барной столицы. Почему это произойдет?
«Зумеры плохо пьют»Петербург рискует лишиться статуса барной столицы. Почему это произойдет?
15 июня 2025

В сложившихся условиях крепкий алкоголь дает покупателям заметно более выгодное соотношение цены и содержания спирта, чем готовые слабоалкогольные коктейли, заявил Павлов. Поэтому часть спроса закономерно сместилась в сторону этой продукции как более экономичного способа получить тот же эффект. На ликеро-водочные изделия в этом случае пал выбор потребителей, которым важен сладкий, мягкий, фруктовый вкус, характерный и для слабоалкогольных коктейлей.

Популярность ликеро-водочных изделий продолжает возрастать, потому что чистая математика позволяет их производителям сэкономить на акцизе примерно 85 рублей с каждой бутылки в 0,5 литра, заявил сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь», винодел Олег Николаев. Кроме того, сейчас потребители постепенно учатся делать коктейли на основе виски, рома, водки и другого крепкого алкоголя, поэтому спрос на такие напитки растет, добавил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

По итогам февраля водка в РФ стала самым подорожавшим видом алкоголя, прибавив в цене год к году 16,08 процента.
Указанный рост цен до примерно 950 рублей за литр почти втрое превышает общие уровни инфляции в 5,91 процента. В публикации говорится, что водка дорожает в связи с ростом акцизов, повышением цен на сырье и себестоимости выпуска. В прошлом году ее производство сократилось в РФ на 4,2 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор раскрыл последствия ночной атаки ВСУ на российский регион

    Российскому школьнику потребовалась трепанация черепа после поездки на самокате

    Нацразведка США опровергла одну из причин нападения Трампа на Иран

    В России назвали последнее крупное место обороны ВСУ

    Неопытной паре посоветовали способы избавиться от звуков вагинальных газов

    Арабские страны пришли в ярость из-за одного действия США

    Рост цен в США ускорится

    Защита приговоренного к 24 годам «крабового короля» попросила отменить приговор

    В США заявили о неспособности сбивать иранские ракеты

    Пентагон запросил сотни миллиардов долларов на войну с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok