12:04, 19 марта 2026

Россияне стали чаще нервничать перед отпуском

Зарина Дзагоева
Фото: Mix and Match Studio / Shutterstock / Fotodom

Российские туристы стали чаще нервничать перед отпуском вместо радости от предстоящего путешествия. Такие данные приводятся в исследовании сервиса «Купибилет», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По информации аналитиков, 31 процент респондентов испытывают перед поездкой радость и предвкушение, 20 процентов — легкую тревогу, 22 процента — сильную тревогу. Еще 16 процентов опрошенных признались, что чувствуют раздражение из-за подготовки к отпуску.

Чаще всего тревогу вызывают организационные вопросы — 47 процентов респондентов боятся забыть важные вещи или что-то не учесть при сборах. 29 процентов переживают, что во время поездки может не хватить денег. 11 процентов тревожатся из-за перелетов, а 10 процентов беспокоятся о рабочих задачах в свое отсутствие.

«Лишь 4 процента назвали основной причиной беспокойства вопросы безопасности в другой стране», — указано в исследовании.

Ранее россиянки признались в нежелании готовить в отпуске — 23 процента выбирают отели без кухни, чтобы отдохнуть от бытовых обязанностей.

