05:30, 19 марта 2026

Россиянин описал иммигрантов в США словами «морально полностью опустошены»

Российский тревел-блогер Александр побывал в США и описал иммигрантов в этой стране словами «морально полностью опустошены». Своими впечатлениями от разговоров с ними он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По словам россиянина, большинство из них были вынуждены переезжать из-за безвыходного положения на родине или желания лучшей жизни. Многие из иностранцев добились своих целей и живут хорошо в Америке, отметил Александр, однако далеко не все из них испытывают удовлетворение.

Материалы по теме:
«Было страшно выходить из машины» Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
«Было страшно выходить из машины»Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
28 мая 2024
Виза в США в 2026 году для россиян. Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
Виза в США в 2026 году для россиян.Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
13 января 2026

«Практически все иммигранты, с кем я общался в приватной обстановке, признались в том, что они глубоко несчастны и морально полностью опустошены», — поделился тревел-блогер. Он подчеркнул, что их особенно тяготит отсутствие душевного общения с родными и близкими друзьями — их встречи происходят слишком редко, обычно не чаще раза в год. И это трудно сравнить с той связью, которая существует, когда семья и приятели живут с тобой в одном городе, добавил Александр.

По словам россиянина, большая занятость на работе лишает возможности строить личную жизнь, а также становится фактором, из-за которого ухудшается моральное состояние человека. «Все заняты и все куда-то спешат, и это становится причиной депрессивного состояния. Именно поэтому в США самое большое количество одиноких людей», — заключил путешественник.

Ранее Александр описал один минус жизни в США после посещения всех штатов фразой «люди, потерянные в зависимости». По его словам, на первый взгляд Америка кажется богатой, но это не гарантирует благополучие для каждого ее жителя.

    Последние новости

    Главный порт Ирана на Каспии подвергся атаке с воздуха. Израиль нанес удары по кораблям и ряду зданий

    Geely запретил дилерам обслуживать «серые» машины

    Россиянин описал иммигрантов в США словами «морально полностью опустошены»

    В России раскритиковали идею передышек в конфликте с Украиной

    Названы проблемы большого кроссовера Chery

    Известному конгрессмену сломали нос перед камерой

    Парень пошутил про мастурбацию перед своей девушкой и оказался в тупике

    КСИР ударил по базам США в трех странах

    В России назвали последствия атаки по комплексу СПГ в Катаре катастрофой для Европы

    Овечкин забросил 999-ю шайбу в НХЛ

    Все новости
