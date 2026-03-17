Россиянин описал один минус жизни в США фразой «люди, потерянные в зависимости»

Российский тревел-блогер Александр побывала в 30 штатах США и описал один минус жизни в этой стране фразой «люди, потерянные в зависимости». Этим он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, снаружи Америка кажется масштабной — большие супермаркеты, дороги, расстояния, налаженный сервис. Однако при более близком изучении все оказывается куда сложнее.

«Мы видели города, где центр сияет стеклом и кофе за семь долларов, а в нескольких кварталах — палатки, люди, потерянные в зависимости. Видели маленькие городки, где жизнь будто замерла лет двадцать назад. Закрытые фабрики, пустые витрины, флаги на домах и ощущение, что люди держатся больше за прошлое, чем за будущее», — объяснил россиянин.

Ранее Александр описал США словами «здесь рулит страх суда». Автор материала считает, что американцы стараются говорить мягко, чтобы другие люди не подавали против них иски.