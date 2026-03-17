Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:45, 17 марта 2026Путешествия

Россиянин описал один минус жизни в США фразой «люди, потерянные в зависимости»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Российский тревел-блогер Александр побывала в 30 штатах США и описал один минус жизни в этой стране фразой «люди, потерянные в зависимости». Этим он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, снаружи Америка кажется масштабной — большие супермаркеты, дороги, расстояния, налаженный сервис. Однако при более близком изучении все оказывается куда сложнее.

«Мы видели города, где центр сияет стеклом и кофе за семь долларов, а в нескольких кварталах — палатки, люди, потерянные в зависимости. Видели маленькие городки, где жизнь будто замерла лет двадцать назад. Закрытые фабрики, пустые витрины, флаги на домах и ощущение, что люди держатся больше за прошлое, чем за будущее», — объяснил россиянин.

Ранее Александр описал США словами «здесь рулит страх суда». Автор материала считает, что американцы стараются говорить мягко, чтобы другие люди не подавали против них иски.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok