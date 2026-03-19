Россия
08:38, 19 марта 2026Россия

Российскому школьнику потребовалась трепанация черепа после поездки на самокате

Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Находке Приморского края школьнику потребовалась трепанация черепа после поездки на самокате. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По сведениям российского издания, мальчику провели сложную операцию после того, как он упал с транспортного средства. Сначала у несовершеннолетнего образовался синяк, он ничего не стал говорить родителям. Однако к утру у него началась рвота и возникла головная боль.

В больнице у ребенка диагностировали перелом черепа и разрыв артерии мозга. Врачи срочно сделали трепанацию, убрали около 100 миллилитров сгустков крови и буквально «спаяли» поврежденную артерию в мозге. Сейчас здоровью школьника ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Москве мальчик рухнул в воду с рюкзаком и самокатом под проплывавший в этот момент катер. Находившиеся на борту люди сразу прыгнули за ребенком в воду.

