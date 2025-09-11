Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:24, 11 сентября 2025Россия

В Москве второклассник сбежал от матери и упал в реку под катер

В Москве второклассник с рюкзаком и самокатом упал в реку
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве на 66-м километре МКАД в реку упал второклассник. Об этом пишет «112» в Telegram.

Как выяснил канал, школьник рухнул в воду с рюкзаком и самокатом под проплывавший в этот момент катер. Находившиеся на борту люди сразу прыгнули за ребенком в воду.

В свою очередь, Mash стало известно, что перед произошедшим мальчик рассердился на мать и сбежал от нее. Спасшие второклассника люди передали его медикам ближайшего яхт-клуба. Состояние ребенка не уточняется.

Ранее возле Рубцовской набережной в центре Москвы в Яузе заметили женщину, не подающую признаков жизни. На снятых прохожим кадрах видно, что она дрейфовала на поверхности воды прямо в одежде. В результате ее удалось выловить и привести в чувство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «После Украины будет Балтия». Конгресс США одобрил новую военную помощь Украине. Почему ее назвали провалом противников Киева?

    Пригожин раскрыл подробности ограбления таксистом в Турции

    Популярный бренд выпустил духи с запахом собачьих лап

    Российский поэт отказался писать песни для Пугачевой

    Венесуэла ввела в действие план активной обороны

    Россияне охладели к бытовой технике и ноутбукам

    ИИ стал министром в одной стране

    В Госдуме предупредили НАТО после инцидента с БПЛА в Польше

    Женщина попала в тюрьму из-за растерзанного аллигатором сына

    Названа причина пробуждений в три часа ночи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости