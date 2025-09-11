В Москве второклассник сбежал от матери и упал в реку под катер

В Москве второклассник с рюкзаком и самокатом упал в реку

В Москве на 66-м километре МКАД в реку упал второклассник. Об этом пишет «112» в Telegram.

Как выяснил канал, школьник рухнул в воду с рюкзаком и самокатом под проплывавший в этот момент катер. Находившиеся на борту люди сразу прыгнули за ребенком в воду.

В свою очередь, Mash стало известно, что перед произошедшим мальчик рассердился на мать и сбежал от нее. Спасшие второклассника люди передали его медикам ближайшего яхт-клуба. Состояние ребенка не уточняется.

Ранее возле Рубцовской набережной в центре Москвы в Яузе заметили женщину, не подающую признаков жизни. На снятых прохожим кадрах видно, что она дрейфовала на поверхности воды прямо в одежде. В результате ее удалось выловить и привести в чувство.