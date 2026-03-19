18:16, 19 марта 2026

Российскую «Штору-М» модернизировали

Иван Потапов
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) направленного действия «Штора-М» модели К-8/600 модернизировали. Об этом ТАСС в ходе XXIX Международного салона «Архимед — 2026» сообщили представители научно-производственного объединения (НПО) «Киловатт».

Теперь станция РЭБ от аккумулятора вместо часа работает 3,5 часа, а ее габариты уменьшены. «При этом можно иметь необходимый запас аккумуляторов. Бойцы предпочли именно этот вариант нашей разработки и сказали, что мощность не стоит увеличивать», — сказал производитель.

В апреле газета «Известия» сообщила, что НПО «Киловатт» на выставке Securika Moscow 2025 в Москве представило станцию РЭБ «Штора» К-12/700.

Тогда же представитель НПО «Киловатт» Александр Чирков рассказал о создании беспилотной логистической системы «Ямщик» с опцией самообороны от дронов.

