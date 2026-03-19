Самого доверенного человека главы российского региона отправили в СИЗО

Экс-зампредседателя Бурятии Луковникова отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

В Улан-Удэ суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте заместителя председателя правительства Бурятии Евгения Луковникова. Об этом со ссылкой на суд сообщает ТАСС.

По данным агентства, Луковникову, которого глава республики Бурятия Алексей Цыденов называл самым доверенным человеком, отправили на время расследования уголовного дела о мошенничестве в СИЗО.

Луковникова задержали 17 марта в Москве. Отмечалось, что задержание связано со строительством третьего моста в Улан-Удэ». Правоохранительные органы считают, что субподрядные работы проводились фирмами, «в которых участвуют аффилированные с Луковниковым люди».