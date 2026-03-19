Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:56, 19 марта 2026Силовые структуры

Самого доверенного человека главы российского региона отправили в СИЗО

Экс-зампредседателя Бурятии Луковникова отправили в СИЗО по делу о мошенничестве
Владимир Седов

Фото: Алена Бжахова / ТАСС

В Улан-Удэ суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте заместителя председателя правительства Бурятии Евгения Луковникова. Об этом со ссылкой на суд сообщает ТАСС.

По данным агентства, Луковникову, которого глава республики Бурятия Алексей Цыденов называл самым доверенным человеком, отправили на время расследования уголовного дела о мошенничестве в СИЗО.

Луковникова задержали 17 марта в Москве. Отмечалось, что задержание связано со строительством третьего моста в Улан-Удэ». Правоохранительные органы считают, что субподрядные работы проводились фирмами, «в которых участвуют аффилированные с Луковниковым люди».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok