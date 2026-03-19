Самолет с пятью пассажирами рухнул на пляж в Австралии

PerthNow: Семь человек получили травмы в результате крушения самолета в Бруме

Самолет с пятью пассажирами потерпел крушение на пляже в Австралии. Об этом сообщило издание PerthNow.

Легкомоторное воздушное судно Cessna 441 Conquest, на борту которого находились семь человек, вылетело 19 марта около 11:30 утра из аэропорта города Брум. «Вскоре после взлета с десятой полосы произошла потеря мощности двигателя», — заявил главный комиссар Австралийского бюро безопасности транспорта Ангус Митчелл.

В результате этого борт рухнул на мелководье в заливе Роубак. Уточняется, что травмы получили все, кто находился на борту. Однако угрожающих жизни повреждений у пассажиров выявлено не было, пострадавших госпитализировали. Местное ведомство по надзору за безопасностью полетов начало расследование.

Ранее пилот самолета потерпел крушение на глазах у своей дочери. Это произошло 8 марта после того, как мужчина поприветствовал родственницу на земле.