12:48, 19 марта 2026

Секретный стелс-дрон США совершил экстренную посадку в Лариссе

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Секретный разведывательный дрон RQ-180 Военно-воздушных сил (ВВС) США совершил экстренную посадку на авиабазу в Лариссе (Греция). Об этом пишет TWZ.

Фотографии летательного аппарата, приземлившегося на взлетно-посадочную полосу, опубликовали местные издания. В публикации портала Onlarissa отметили, что прибывший в Грецию аппарат не похож на известные самолеты. Источники издания отметили, что беспилотник совершил посадку из-за поломки. Он останется на авиабазе до завершения ремонта.

Автор подчеркнул, что замеченный в Греции объект — это не стелс-бомбардировщик B-2, который можно отличить по характерной кромке в корме. Дрон похож на новый B-21, но значительно меньше бомбардировщика. «Общая форма фюзеляжа очень напоминает новый бомбардировщик-невидимку B-21 Raider от Northrop Grumman, а также ранее замеченные летательные аппараты, предположительно, RQ-180 или их предшественники», — говорится в материале.

Считается, что компания Northrop Grumman получила контракт на разработку RQ-180 в 2008 году. Финансирование проекта держали в тайне. В 2020 году появились фотографии неизвестного беспилотника. Эксперты предположили, что в объектив впервые попал RQ-180. По неофициальным данным, аппарат с размахом крыла около 40 метров способен находиться в воздухе на протяжении 24 часов.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В декабре стало известно, что беспилотник Boeing MQ-28A Ghost Bat Военно-воздушных сил Австралии впервые применил ракету класса «воздух — воздух» AIM-120. Аппарат разработали в качестве ведомого для истребителей пятого поколения F-35.

    Последние новости

    Трамп грозит Ирану уничтожением крупнейшего нефтегазового месторождения в случае удара по Катару. Как отреагировали в Москве?

    Предсказан эффект от подорожания нефти для России

    20-летний студент поехал на каникулы в Европу и пропал без вести

    Мужчина с фамилией Ломинога настроил удаленный доступ к готовящимся терактам в России

    Россияне бросились за новыми кредитами

    104-летний мужчина с магическими татуировками раскрыл секреты долголетия

    Один из регионов мира купит рекордный объем российского мазута

    Лавров обменялся телеграммами с коллегой из европейской страны

    На Луну доставят АЭС

    В ЕС задумались об отмене санкций против поставок газа из России

    Все новости
