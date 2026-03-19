Секретный стелс-дрон США совершил экстренную посадку в Лариссе

TWZ: Секретный разведывательный дрон RQ-180 ВВС США экстренно сел в Греции

Секретный разведывательный дрон RQ-180 Военно-воздушных сил (ВВС) США совершил экстренную посадку на авиабазу в Лариссе (Греция). Об этом пишет TWZ.

Фотографии летательного аппарата, приземлившегося на взлетно-посадочную полосу, опубликовали местные издания. В публикации портала Onlarissa отметили, что прибывший в Грецию аппарат не похож на известные самолеты. Источники издания отметили, что беспилотник совершил посадку из-за поломки. Он останется на авиабазе до завершения ремонта.

Автор подчеркнул, что замеченный в Греции объект — это не стелс-бомбардировщик B-2, который можно отличить по характерной кромке в корме. Дрон похож на новый B-21, но значительно меньше бомбардировщика. «Общая форма фюзеляжа очень напоминает новый бомбардировщик-невидимку B-21 Raider от Northrop Grumman, а также ранее замеченные летательные аппараты, предположительно, RQ-180 или их предшественники», — говорится в материале.

Считается, что компания Northrop Grumman получила контракт на разработку RQ-180 в 2008 году. Финансирование проекта держали в тайне. В 2020 году появились фотографии неизвестного беспилотника. Эксперты предположили, что в объектив впервые попал RQ-180. По неофициальным данным, аппарат с размахом крыла около 40 метров способен находиться в воздухе на протяжении 24 часов.

