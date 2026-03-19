Солист «Иванушек International» высказался о переименовании группы

Солист «Иванушек International» Туриченко оценил возможное переименование группы

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко высказался о возможном переименовании группы. Его слова приводит РИА Новости.

Так он прокомментировал вступивший в силу закон «О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве». Музыкант назвал группу народной. «Дело в том, что мы в переводе "Иванушки международные". Если "между" убрать, мы получим, наконец-то, "народные", все. "Иванушки народные", ура», — объяснил он.

Ранее продюсер «Иванушек International», народный артист России Игорь Матвиенко допустил, что группу придется переименовать в связи с обсуждением использования англицизмов. Также он оценил использование иностранных слов в названиях, отметив, что «англицизмы надоели».

В России с 1 марта ограничили использование иностранных слов. Так, вывески, указатели и таблички должны быть на русском языке в названиях жилых комплексов и объектов капитального строительства, в рекламе — тоже.