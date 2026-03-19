Стало известно о казни убивших полицейских протестующих в Иране

Tasnim: В Иране казнили троих протестующих, обвиненных в убийстве полицейских

Трое участников январских протестов в Иране, которых обвинили в убийстве двоих полицейских, казнили. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Осужденные признали вину в убийстве правоохранителей в ходе антиправительственных демонстраций 7 января 2026 года в провинции Кум. Им также вменялась деятельность в интересах Израиля и США. В чем она заключалась, не уточняется.

Антиправительственные протесты в Иране начались 29 декабря 2025 года после резкого падения курса иранского риала и распространились на большинство крупных городов. Погибли не менее 40 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что во время протестов в Иране 8-9 января могли погибнуть более 30 тысяч человек.

