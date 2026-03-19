01:11, 19 марта 2026Мир

Стало известно о нежелании Трампа наносить новые удары по энергетике Ирана

Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп не желает наносить новые удары по энергетической инфраструктуре Ирана, об этом стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ).

«По словам американских чиновников, президент Трамп не хочет новых ударов по иранским энергетическим объектам после атаки Израиля в среду на жизненно важное иранское газовое месторождение», — говорится в материале.

Накануне США и Израиль нанесли удары по объектам нефтегазовой промышленности Ирана — нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) и нефтехимическому комплексу «Эселуйе», а также крупнейшему в мире месторождению газа «Южный Парс».

Газета отмечает, что глава Белого дома поддержал атаку на месторождение «Южный Парс», чтобы послать сигнал Тегерану на фоне перекрытия Ормузского пролива. По информации источников издания, Трамп считает, что этот сигнал был воспринят Ираном, и в новых ударах по энергоинфраструктуре нет необходимости.

При этом американский лидер готов изменить свою позицию в зависимости от действий Ирана в отношении пролива.

В свою очередь представитель центрального штаба Вооруженных сил (ВС) Исламской Республики «Хатам аль-Анбия» пообещал, что Иран «сожжет дотла» всю энергоинфраструктуру врага в ответ на удары по иранским нефтяным объектам.

Глава военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири заявил, что Иран обновил список целей на Ближнем Востоке и приравнял нефтяные объекты США к военным базам. Он подчеркнул, что по ним будут нанесены мощные удары.

