Стало известно о планах визита Лукашенко в США

Спецпосланник Коул: Мы обсудили поездку Лукашенко в США

Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул после переговоров с президентом страны Александром Лукашенко сообщил о возможной поездке белорусского лидера в Соединенные Штаты. Об этом сообщает близкий к белорусскому лидеру Telegram-канал «Пул Первого».

«Мы обсудили также возможную поездку Президента Лукашенко в США и будем работать над тем, чтобы это организовать», — сказал он.

Также Коул рассказал, что президент США Дональд Трамп отзывается о Лукашенко как о «хорошем друге и уважаемом мировом лидере».

Предыдущий визит Коула в Белоруссию состоялся 12 декабря 2025 года. На следующий день в постсоветской стране были освобождены 123 политзаключенных, в числе которых была экс-кандидат в президенты республики Мария Колесникова.