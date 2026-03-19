20:11, 19 марта 2026Культура

Стало известно состояние Седоковой на фоне судов с семьей Тиммы

Адвокат Седоковой: Певице неприятно участвовать в судебных спорах с семьей Тиммы
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Адвокат певицы Анны Седоковой Татьяна Стукалова рассказала о самочувствии артистки на фоне разбирательств с семьей ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Комментарий юриста передает Super.

«Безусловно, участвовать в судебных спорах неприятно было бы каждому. Тем более такого рода дело», — заявила Стукалова в ответ на вопрос журналистов о текущем состоянии Седоковой.

Ранее 19 марта стало известно, что в Латвии возбудили дело о доведении до суицида Яниса Тиммы. Об этом сообщила представитель семьи спортсмена. До этого Следственный комитет России отказал в возбуждении уголовного дела после двух доследственных проверок.

Тимма был найден без признаков жизни в Москве 17 декабря 2024 года. Баскетболист оставил записку Седоковой, с которой незадолго до этого они развелись после четырех лет брака.

