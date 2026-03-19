Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
17:45, 19 марта 2026

В Латвии возбудили дело о доведении до суицида экс-мужа певицы Седоковой

Владислав Уткин

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В Латвии возбудили дело о доведении до суицида экс-мужа певицы Седоковой баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя семьи спортсмена Маргариту Гаврилову.

«В Латвии возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства Яниса Тиммы», — сказала Гаврилова. Ранее Следственный комитет России отказал в возбуждении уголовного дела после двух доследственных проверок.

Тимма был найден без признаков жизни в Москве 17 декабря 2024 года. Перед кончиной баскетболист оставил записку Седоковой, с которой незадолго до этого они развелись после четырех лет брака. По факту смерти баскетболиста в Латвии возбудили уголовное дело.

Тимма стал серебряным призером Единой лиги ВТБ в сезоне-2018/19 в составе «Химок». Кроме того, в России он защищал цвета «Зенита» из Санкт-Петербурга и казанского УНИКСа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok