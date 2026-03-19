Трехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Москве и выжил

Трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа на юге Москвы и выжила

Трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа жилого дома на улице Велозаводская на юге Москвы и выжила. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

В ведомстве пояснили, что ребенок находился в комнате с открытым окном без присмотра взрослых. Пострадавшую доставили в больницу.

Сотрудники прокуратуры начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.

До этого стало известно, что петербуржцы спасли двухлетнего мальчика, который выпал из окна с десятого этажа. Ребенка тогда поймали в растянутое на земле женское пальто. Один из очевидцев поделился, что все присутствующие действовали слаженно. Для спасения ребенка выбрали самую подходящую по длине верхнюю одежду. Пострадавшего мальчика отвезли в больницу в состоянии средней тяжести.