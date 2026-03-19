Цена нефти марки Brent достигла новой отметки

Цена на нефть марки Brent выросла до 112,05 доллара за баррель

Стоимость одного барреля нефти марки Brent превысила 112 долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Согласно состоянию на 05:57 утра 19 марта, цена майских фьючерсов выросла на 4,67 процента относительно предыдущего закрытия. Стоимость достигла новой отметки в 112,05 доллара за баррель.

Кроме того, фьючерс на WTI вырос на 0,67 процента и достиг 96,13 доллара за баррель.

Ранее на фоне заявления иранского государственного агентства Tasnim о ракетном ударе США и Израиля по северной ветке гигантского нефтегазового месторождения «Северное/Южный Парс», расположенного в Персидском заливе, цены на нефть резко выросли. Накануне фьючерсного контракта на поставку Brent в мае подскочила на 4,35 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и достигла 107,9 доллара за баррель. Прирост к тому моменту составил 4,5 доллара.

