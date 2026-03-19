Цена нефти марки Brent достигла новой отметки

Стоимость одного барреля нефти марки Brent превысила 112 долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Согласно состоянию на 05:57 утра 19 марта, цена майских фьючерсов выросла на 4,67 процента относительно предыдущего закрытия. Стоимость достигла новой отметки в 112,05 доллара за баррель.
Кроме того, фьючерс на WTI вырос на 0,67 процента и достиг 96,13 доллара за баррель.
Ранее на фоне заявления иранского государственного агентства Tasnim о ракетном ударе США и Израиля по северной ветке гигантского нефтегазового месторождения «Северное/Южный Парс», расположенного в Персидском заливе, цены на нефть резко выросли. Накануне фьючерсного контракта на поставку Brent в мае подскочила на 4,35 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и достигла 107,9 доллара за баррель. Прирост к тому моменту составил 4,5 доллара.