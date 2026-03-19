07:29, 19 марта 2026Экономика

Цена нефти марки Brent достигла новой отметки

Цена на нефть марки Brent выросла до 112,05 доллара за баррель
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Стоимость одного барреля нефти марки Brent превысила 112 долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Согласно состоянию на 05:57 утра 19 марта, цена майских фьючерсов выросла на 4,67 процента относительно предыдущего закрытия. Стоимость достигла новой отметки в 112,05 доллара за баррель.

Кроме того, фьючерс на WTI вырос на 0,67 процента и достиг 96,13 доллара за баррель.

Ранее на фоне заявления иранского государственного агентства Tasnim о ракетном ударе США и Израиля по северной ветке гигантского нефтегазового месторождения «Северное/Южный Парс», расположенного в Персидском заливе, цены на нефть резко выросли. Накануне фьючерсного контракта на поставку Brent в мае подскочила на 4,35 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и достигла 107,9 доллара за баррель. Прирост к тому моменту составил 4,5 доллара.

    Последние новости

    Губернатор раскрыл последствия ночной атаки ВСУ на российский регион

    В российском регионе во время отражения массированной атаки ВСУ пострадала женщина

    В США возмутились беспорядочными и глупыми действиями Трампа

    Лимиты по кредитным картам в России упали

    Путину передадут новый список на помилование

    Omoda анонсировала новый кроссовер для России

    Россиянка описала питание в Японии и Китае словами «что мы считаем полезным, там не едят»

    400-килограммовый мужчина раскрыл свои траты на еду

    Раскрыт неочевидный предвестник деменции

    Цена нефти марки Brent достигла новой отметки

    Все новости
