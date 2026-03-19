Туроператоры задолжали россиянам за сорванные туры миллиард рублей

Российские туроператоры запросили на возврат денег туристам миллиард рублей

Российские туроператоры задолжали соотечественникам за сорванные туры около миллиарда рублей — такую сумму они запросили из фондов персональной ответственности (ФПО) в ассоциации «Турпомощь». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора ассоциации Александр Осауленко.

Он заверил, что туроператоры не обанкротятся на фоне ближневосточного кризиса, поскольку правительство оказало им меры поддержки. При этом не все туристы требуют возврата денег — многие соглашаются на замену тура.

«Все это успокоится, и подавляющее большинство будут вступать в диалог с туроператором и турагентством, где они покупали тур», — заключил Осауленко.

Известно, что мировой туризм начал терять из-за конфликта на Ближнем Востоке по 600 миллионов долларов в день. Кроме того, траты путешественников в регионе снизились на сотни миллионов долларов.