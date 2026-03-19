У преподавателя российского вуза нашли туберкулез

У преподавателя, читающего лекции в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), нашли туберкулез. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», в зоне риска оказались студенты нескольких факультетов, их массово отправляют на обследование.
Обучающиеся в российском вузе отметили, что опасное заболевание обнаружили у преподавателя кафедры иностранных языков. В основном он вел занятия в корпусе на улице Смольного.
Студентам настоятельно рекомендовали сдать анализы.
Роспотребнадзор также взял ситуацию на контроль — круг контактных лиц определили и обследуют, а также проводят дезинфекцию.
До этого стало известно, что повар с туберкулезом кормил учеников школы № 575 в Петербурге. Когда информация вскрылась, учеников с 9-го по 11-й класс отправили на флюорографию, а детям с 1-го по 8-й класс провели диаскинтест.