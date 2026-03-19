Экс-глава МИД Австрии высказалась о возможном участии ЕС в кампании на Ближнем Востоке

Кнайсль: США не смогут добиться участия ЕС в операции в Ормузском проливе

США не смогут привлечь силы стран Европейского союза (ЕС) для операции по открытию судоходства в Ормузском проливе, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом пишет РИА Новости.

Она высказалась о возможном участии кораблей стран ЕС в кампании на Ближнем Востоке. «Нет-нет, это невозможно», — отметила дипломат.

Как указала экс-глава МИД, для операции против Ирана у США нет законного повода и одобрения Конгресса.

Ранее издание Politico писало, что отношения ЕС и США снова оказались на грани глубокого кризиса из-за разногласий по обеспечению безопасности Ормузского пролива.