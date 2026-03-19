14:15, 19 марта 2026Россия

В Госдуме объяснили исчезновение большинства украинских нацбатальонов

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Число нацбатальонов на Украине снижается из-за уменьшения их финансирования и реорганизации. Об этом заявил депутат Госдумы, председатель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в беседе с RT.

Парламентарий считает, что созданием и финансированием нацбатальонов Украины с 2014 года занимался олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого сейчас судят за ряд экономических преступлений. «Поскольку он несколько "рассосался", рассосалась и значительная часть нацбатальонов», — объяснил депутат.

Кроме того, подчеркнул Бородай, на числе нацбатальонов сказалась реорганизация националистически настроенных украинских военных. Он выразил мнение, что после потери большей части убежденных националистов Вооруженные силы Украины (ВСУ) решили собрать оставшихся в одном подразделении. В пример он привел батальон «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и 3-й армейский корпус. «Туда все основные нацики и стеклись», — заключил парламентарий.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» заявил, что того «Азова», который Вооруженные силы России уничтожили в Мариуполе, уже нет. Однако он призвал не преуменьшать силу противника. Эксперт напомнил, что боеспособность формирования была намного выше, чем у бригады территориальной обороны, а его численность колебалась от нескольких тысяч до пяти с половиной тысяч бойцов.

