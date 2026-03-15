15:48, 15 марта 2026

Полковник оценил силы «Азова» против ВС России в зоне СВО

Юлия Сычева
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Того «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), который Вооруженные силы (ВС) России уничтожили в Мариуполе, уже нет, однако было бы неправильно преуменьшать силу противника, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Центр» вступили в бой и нанесли поражение украинской бригаде «Азов». Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

«Сказать о том, что они слабые, это значит сказать, что наши бойцы разбили заведомо слабого противника. "Азов" — это отъявленные головорезы, мерзавцы, это люди, покрытые кровью. И то, что наши ребята их разгромили, за это им только честь и хвала», — прокомментировал полковник.

Эксперт напомнил, что «Азов» — элитное подразделение, для которого президент Владимир Зеленский просил военную технику. По боеспособности оно было намного выше, чем бригада территориальной обороны, а ее численность колебалась от нескольких тысяч до пяти с половиной тысяч бойцов, добавил он. Бригаду бросали под Харьков, Сумы, а последнее время она работала на южно-донецком направлении, также указал полковник.

Ранее стало известно о подготовке покушения на основателя полка «Азов» Андрея Билецкого (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По данным Службы безопасности Украины, задержан оператор беспилотников, который якобы готовил ракетно-бомбовый удар по офицеру.

