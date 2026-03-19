В Госдуме объяснили создание на Украине «Русского добровольческого корпуса»

Депутат Госдумы Бородай назвал РДК пиар-проектом для давления на Россию

«Русский добровольческий корпус» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен) является пиар-проектом Украины для давления на Россию. Мнение об этом выразил депутат Госдумы, председатель Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай в беседе с RT.

Парламентарий считает, что формирование создано для достижения не военных, а политических целей. «Прежде всего это политпроект, это довольно очевидно. Он направлен на подрыв, на дестабилизацию внутренней обстановки в России», — объяснил он.

Бородай обратил внимание на численность бойцов РДК, которая слишком мала «чтобы представлять из себя что-то серьезное». «Слава богу, у нас количество перебежчиков небольшое. Я имею в виду перебежчиков не из армии, а вообще, из страны», — подчеркнул он.

В декабре появились сообщения о смерти основателя РДК Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в результате удара российского FPV-дрона. 1 января глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил об инсценировке покушения для выявления агентов российских спецслужб. В сети также появилось видео постановочной ликвидации.

