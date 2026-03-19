Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:16, 19 марта 2026Мир

В Иране ответили на запрос Пентагоном сотен миллиардов долларов для войны

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Запрос Пентагоном 200 миллиардов долларов на продолжение войны против Ирана является лишь верхушкой айсберга. Об этом написал глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи в социальной сети X.

«Прошло всего три недели с начала этой войны по собственному выбору, навязанной как иранцам, так и американцам. Эти 200 миллиардов долларов — лишь верхушка айсберга», — говорится в публикации.

Аракчи отметил, что обычные американцы могут благодарить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и «его приспешников в Конгрессе» за триллионный «налог на Израиль прежде всего». По словам дипломата, от этого в скором времени пострадает экономика США.

Ранее издание The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США Дональда Трампа сообщило, что Пентагон обратился к Белому дому с просьбой одобрить запрос в Конгресс США на выделение более 200 миллиардов долларов на финансирование войны в Иране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о попавшем в психбольницу после критики СВО российском юристе

    Шеф Пентагона призвал мир сказать Трампу «спасибо»

    В российском городе разоблачили угонявшую граждан в рабство банду

    Цены одного энергоносителя подскочили почти на 33 процента

    Землю накроет сильнейшая за последние месяцы магнитная буря

    Чуть не потерявший палец во время матча игрок «Галатасарая» одной фразой оценил инцидент

    У магазинов для бедных в России возникли проблемы

    Частые выходы звезд на публику в мятой одежде объяснили

    Во Франции потребовали отменить ограничения против России

    Простившую хейтеров Долину уличили в высокомерии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok