В Иране ответили на запрос Пентагоном сотен миллиардов долларов для войны

Аракчи: Запрос Пентагоном 200 млрд на войну с Ираном является верхушкой айсберга

Запрос Пентагоном 200 миллиардов долларов на продолжение войны против Ирана является лишь верхушкой айсберга. Об этом написал глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи в социальной сети X.

«Прошло всего три недели с начала этой войны по собственному выбору, навязанной как иранцам, так и американцам. Эти 200 миллиардов долларов — лишь верхушка айсберга», — говорится в публикации.

Аракчи отметил, что обычные американцы могут благодарить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и «его приспешников в Конгрессе» за триллионный «налог на Израиль прежде всего». По словам дипломата, от этого в скором времени пострадает экономика США.

Ранее издание The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США Дональда Трампа сообщило, что Пентагон обратился к Белому дому с просьбой одобрить запрос в Конгресс США на выделение более 200 миллиардов долларов на финансирование войны в Иране.