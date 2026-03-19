В Израиле оценили ущерб после атаки Ирана на север страны

Повреждения электросети на севере Израиля имеют незначительный характер. Об этом заявил министр энергетики и инфраструктуры страны Эли Коэн, передает CGTN Europe.

«Повреждения электросети на севере носят локальный и незначительный характер. Бригады электрической компании уже работают на местах и ​​восстановили электроснабжение большинства отключенных объектов», — сказал он.

По словам Коэна, в скором времени электроснабжение будет восстановлено на оставшихся объектах, которые были отключены. В результате обстрела объектам инфраструктуры Израиля на севере не был нанесен существенный ущерб.

Ранее Иран ударил по электростанции и нефтеперерабатывающему заводу в одном из крупнейших городов Израиля — Хайфе. Иранский телеканал со ссылкой на израильские источники сообщил, что попадание ракеты вызвало отключение электроэнергии в некоторых районах города.