Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:27, 19 марта 2026

В Киеве зафиксировали первые результаты решения по мобилизации

Майор ВСУ Касьянов: На улицах Киева стало гораздо больше патрулей ТЦК
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве усилили мобилизацию, на улицах резко возросло количество патрулей территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкоматов на Украине). Об этом сообщил майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Касьянов в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«То есть мобилизация усиливается и все теми же методами насильственного принуждения к выполнению своего гражданского долга», — зафиксировали в Киеве первые результаты решения об усилении мобилизации.

Отмечается также, что ТЦК усилили рейды и количество блокпостов на въездах в столицу Украины. Официально эту информацию не комментировали.

Ранее на Украине анонсировали вынужденное решение по мобилизации. Близкий к офису президента Украины Владимира Зеленского источник отметил, что страну ожидают непопулярные решения по вопросам бронирования и самовольного оставления части. Подробности не раскрывались.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok