В Киеве зафиксировали первые результаты решения по мобилизации

Майор ВСУ Касьянов: На улицах Киева стало гораздо больше патрулей ТЦК

В Киеве усилили мобилизацию, на улицах резко возросло количество патрулей территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкоматов на Украине). Об этом сообщил майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Касьянов в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«То есть мобилизация усиливается и все теми же методами насильственного принуждения к выполнению своего гражданского долга», — зафиксировали в Киеве первые результаты решения об усилении мобилизации.

Отмечается также, что ТЦК усилили рейды и количество блокпостов на въездах в столицу Украины. Официально эту информацию не комментировали.

Ранее на Украине анонсировали вынужденное решение по мобилизации. Близкий к офису президента Украины Владимира Зеленского источник отметил, что страну ожидают непопулярные решения по вопросам бронирования и самовольного оставления части. Подробности не раскрывались.