12:50, 19 марта 2026Россия

В Кремле отреагировали на угрозу беспилотников ВСУ для энергоинфраструктуры в Черном море

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы России (ВС РФ) делают все возможное, чтобы купировать угрозу атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергоинфраструктуру в Черном море. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства сообщил об увеличении количества беспилотников в акватории Черного моря. По его данным, удары по компрессорным станциям, обеспечивающим работу «Голубого» и «Турецкого» потоков начались на прошлой неделе и продолжились на текущей.

    Последние новости

    Трамп грозит Ирану уничтожением крупнейшего нефтегазового месторождения в случае удара по Катару. Как отреагировали в Москве?

    Российский фигурист объяснил решение выступать за Германию

    В Кремле отреагировали на угрозу беспилотников ВСУ для энергоинфраструктуры в Черном море

    В Кремле раскритиковали решение Польши выдать российского ученого Украине

    Панда Катюша оказалась с характером

    Секретный стелс-дрон США совершил экстренную посадку в Лариссе

    В Кремле высказались о продолжении переговоров по Украине

    Под Москвой школьник таинственно пропал и нашелся в реанимации

    Экономике США предсказали квазидефолт из-за госдолга

    АвтоВАЗ рассказал об испытаниях кроссовера Azimut

    Все новости
