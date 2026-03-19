В Кремле отреагировали на угрозу беспилотников ВСУ для энергоинфраструктуры в Черном море

Вооруженные силы России (ВС РФ) делают все возможное, чтобы купировать угрозу атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергоинфраструктуру в Черном море. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Пресс-секретарь главы государства сообщил об увеличении количества беспилотников в акватории Черного моря. По его данным, удары по компрессорным станциям, обеспечивающим работу «Голубого» и «Турецкого» потоков начались на прошлой неделе и продолжились на текущей.